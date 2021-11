Terminata la rifinitura dellain ottica. Sarà un fine settimana senza sosta per i biancocelesti. Nel pomeriggio (alle 15:00) partiranno alla volta della Russia. Dopo il match di domani il gruppo squadra dormirà a Mosca per ripartire in mattinata alla volta della capitale. Poi un allenamento e mezzo nel Lazio Training Center e infine la partenza alla volta di. Quattro giorno no-stop nei quali al di là delle giustificazioni misterpretenderà il massimo dai suoi calciatori.Il tecnico biancoceleste ha diretto la seduta mattutina dalle 10:30 con i primi 15 minuti aperti ai media. Torello, rapidità e infine prove tattiche. Rispetto a ieri recuperato anche, bloccato due giorni da alcuni dolori alla schiena. Al momento l’unico indisponibile resta. Il montenegrino è ancora bloccato dal Covid in Serbia. Oggi effettuerà un nuovo test molecolare. Sarri spera di averlo di nuovo a disposizione al più presto.Tornando a ciò che ha detto il campo, nel 4-3-3 biancocelestetornerà tra i pali. Davanti al portiere albanese si procede verso la conferma dei 4 difensori visto contro la. Perciò. A centrocampo credono nel ritorno dal 1’. L’altra posizione se la contendono, col Mago leggermente in vantaggio sul Sergente. Infine, con gli ottimi riscontri odierni (e dopo quelli di ieri)dovrebbe tornare dal 1’. Ai lati di Ciro largo a. Piccolo problema per, rientrato anzitempo negli spogliatoi stamani per una botta al ginocchio destro.: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Reina, Moretti, Patric, Radu, Akpa Akpro, Milinkovic, Escalante, Cataldi, Romero, Pedro, Muriqi, Raul Moro.: Sarri.