Mentre la Lazio attende novità per Toma Basic, continuano ad emergere rumors di mercato che vedrebbero i biancocelesti interessati a Boubacar Kamara. Il regista classe '99 del Marsiglia ha un valore più alto rispetto al Basic. Secondo Il Corriere dello Sport servirebbero almeno 20 milioni di euro per strappare il francese all'OM, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Oltre alla cifra alta però, la Lazio dovrà avere a che fare anche con la concorrenza di altri club. Su tutti il Milan. I rossoneri stanno seguendo da tempo il gioiellino di origini senegalesi.