Inizia la stagione 2021/22 per la Lazio. Si apre un nuovo ciclo per i biancocelesti dopo i 5 anni di Simone Inzaghi. Inizia la gestione Sarri, la quale partirà senza veterani come capitan Lulic e il vice Parolo. La fascia passerà a Immobile, il quale attende con trepidazione insieme ad Acerbi la sfidante in finale di Euro 2020 per l’Italia.



RADUNO MATTUTINO – Inizia ufficialmente l’era Sarri nella capitale, sponda biancoceleste. Nonostante le visite mediche siano fissate tutte nei pomeriggi di oggi e domani, nella mattinata odierna alla spicciolata i calciatori della Lazio hanno cominciato a raggiungere il centro sportivo di Formello. Il primo ad arrivare è stato Luiz Felipe. Il brasiliano dopo due settimane di allenamenti a Barcellona per rinforzare la caviglia operata è tornato a Roma ed è pronto a lavorare sodo per conquistarsi la fiducia di mister Sarri.



Dopo il brasiliano arrivati Cataldi e un sorridente Radu, fresco di accordo col club per un prolungamento biennale. Il difensore romeno tornerà alle origini con il nuovo modulo, agendo perlopiù al centro della difesa. La carrellata è continuata poi con altri due senatori come Leiva e Caicedo, entrambi in scadenza 2022, seguiti da Durmisi ed Adekanye, questi ultimi reduci da prestiti e che difficilmente da qui in avanti rientreranno nei piani di Sarri e il suo staff.



