La Lazio ha una concorrente per Mertens. Come scrive Repubblica, l'Inter nelle ultime ore ha manifestato interesse per l'attaccante svincolatosi dal Napoli. In particolare è il mister Simone Inzaghi che lo gradirebbe molto. La conditio sine qua non però è la cessione di Sanchez. Per questo i biancocelesti, se vogliono veramente regalare un uomo in più a Sarri per il suo tridente, devono decidersi al più presto ad affondare il colpo.