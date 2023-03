Sarri ha deciso: in Olanda sarà turnover, ma Milinkovic non si tocca. Dopo la rifinitura di questa mattina a Formello, la Lazio è partita alla volta di Alkmaar dove domani sera proverà a ribaltare il risultato dell'andata contro l'AZ e conquistare i quarti di finale di Conference League. A guidare i biancocelesti ci sarà ancora il serbo in mezzo al campo, con la fascia di capitano e la responsabilità di doversi riscattare dopo le ultime prestazioni opache.



Rispetto a domenica scorsa, in difesa, davanti a Maximiano, sarà confermato anche Lazzari. Patric alla fine ce la dovrebbe fare, nonostante i problemi alla schiena che lo hanno tormentato in questi giorni, ad affiancare uno tra Casale e Romagnoli (con l'ex Hellas in vantaggio). In alternativa, scalpita Mario Gila. Marusic invece tornerà sulla fascia sinistra, dove Pellegrini si candida per fare l'esordio, a partita in corso, considerando l'assenza di Hysaj per un dolore alla caviglia. In mediana insieme al Sergente ci sarà Vecino, squalificato per il derby, con Marcos Antonio in cabina di regia. Davanti chance per Cancellieri dal 1' nel tridente con Zaccagni e Felipe Anderson.