Come si legge nel bollettino ufficiale emesso dalla Lazio, "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico".



Il centravanti della Lazio salterà sicuramente il match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League fra i biancocelesti e l'Az Alkmaar, in programma domani. Da valutare le sue condizioni in vista del derby di domenica contro la Roma, attesissima stracittadina per la quale la presenza del numero 17 ad oggi è a rischio.