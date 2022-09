La Lazio dovrà fare a meno di Lazzari per due partite. Questo, in sostanza, l'esito - senza sorprese - degli esami strumentali cui si è sottoposto stamattina il terzino biancoceleste. Niente trasferta in Danimarca, per la sfida di giovedì in Europa League, né a Cremona domenica alle 15. Rientro previsto dopo la sosta.



SENSAZIONI CONFERMATE - Per l'ex Spal sono state di fatto confermate le prime impressioni che il medico sociale, dott. Rodia, aveva anticipato dopo la partita con l'Hellas Verona. Il calciatore ha avvertito un dolore per un principio distrattivo al flessore. Per quantificare con precisione la prognosi, gli esami saranno comunque ripetuti la prossima settimana, ma intanto il classe '93 ha già iniziato il trattamento terapeutico per il recupero.



SOSTITUTO - Scelte quasi obbligate per Sarri a questo punto. Hysaj è pronto a sostituire l'azzurro per questi due impegni. Nelle ultime due uscite, il laterale albanese ha dato segnali positivi al livello di affidabilità e di prestazione. Dovrà confermarsi in questo doppio impegno ravvicinato. In alternativa il mister potrebbe far tornare Patric nel suo ruolo originario, ma sembra difficile ora immaginare di intaccare gli equilibri trovati al centro con l'impiego dello spagnolo. Oppure ci sarebbe l'opzione Radu a sinistra e spostamento a destra di Marusic. Ma sembrano entrambe ipotesi alquanto remote, per il momento.