“Le squadre di Sarri si divertono tanto, ma noi”, queste le parole diquest’oggi che rispecchiano alla perfezione gli allenamenti dellaè stato chiaro fin da subito con i suoi. Pressione alta, recupero del pallone e possesso senza disdegnare attacchi in verticale. Il Comandante non molla i suoi di un centimetro e le dichiarazioni di Felipe Anderson ne sono l’esempio. Si deve viaggiare tutti sulla stessa lunghezza d’onda.Dopo la seduta di stamani dedicata alla difesa, come da programma nel pomeriggio i biancocelesti sono tornati in campo a, esattamente dalle 17:30. Riscaldamento, lavoro incentrato sulla forza e poi fase tattica. Presente di nuovo, il quale è stato gestito durante la fase atletica insieme aded ha lasciato la tattica a metà esercitazione solamente per non rischiare nulla poiché appena tornato in gruppo.Presente anche. Il bomber biancoceleste ha agito tutto il tempo al centro dell’attacco completato daa destra ea sinistra. Felipe Anderson era con gli avversari, ancora come falso nueve. Oggi l’unico protagonista è stato il. Con ogni probabilità Sarri da domani tornerà a lavorare anche sull’assetto del). La seduta odierna è terminata con una sessione tattica dedicata a centrocampisti e attaccanti. Il Comandante dovrà attendere ancora 24 ore per avere tutti a disposizione. Oggi infatti non si sono allenati, ieri sera in campo con le rispettive nazionali, ma anche. Per tutti e 6 solo palestra.