Un confronto, che non cambia le posizioni. Che ribadisce la volontà di salutarsi, di prendere due strade diversePer discutere faccia a faccia del futuro e degli obiettivi. L'ex allenatore di Napoli, Chelsea e JuventusL'argentino non ha cambiato idea, vuole lasciare Roma, provare una nuova avventuracon il resto della squadra, ma si aspetta di cambiare maglia entro la fine di agosto.Tare ne ha preso atto e si è messo al lavoro per risolvere il probema. Trattenere un giocatore che non ha più stimoli sarebbe deleterio in termini sportivi ed economici,La Lazio ha bisogno di trovare il sostituto, un nuovo arrivo passa dall'addio dell'attaccante passato da Siviglia e Sampdoria. Al momento ci sono diverse piste da valutare:mentre sembra tramontata l'ipotesi di scambio con il Paris Saint-Germain con il cartellino Sarabia. In Premier League Correa piace a Tottenham, Arsenal ed Everton:per poi pensare all'arrivo di un nuovo rinforzo in attacco. Kostic dell'Eintracht Francoforte è la prima scelta, in caso di arrivo del serbo sarà tagliato Kamenovic. Oltre a Felipe Anderson, la Lazio può tesserare solo un altro extracomunitario.