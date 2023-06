Milik ha già dato la sua disponibilità a Sarri per trasferirsi alla Lazio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando che il centravanti polacco è ormai scalato in cima alla lista degli obiettivi biancocelesti per l'attacco (Openda costa troppo, gli altri nomi convincono meno tecnico e dirigenza, ndr): decisivo il colloquio nei giorni scorsi proprio tra il calciatore e il tecnico toscano.



La Juventus non sembra intenzionata a riscattarlo dal Marsiglia agli 8 milioni concordati per il prestito. Lotito allora non vuole lasciarsi scappare la ghiotta occasione di far contento il mister investendo meno della metà del budget inizialmente preventivato per il vice-Immobile. Il presidente della Lazio busserà alle porte del club francese nei prossimi giorni per trattare il trasferimento. L'unico ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 3,5 milioni a stagione. Troppi per i biancocelesti che devono fare bene i conti per non sforare il monte stipendi, visto il numero elevato di giocatori da acquistare e anche considerando gli equilibri interni allo spogliatoio (solo a Immobile è garantita una cifra più alta, ndr). Servirebbe quindi uno sforzo da parte di Milik per ridursi gli emolumenti e trovare il giusto compromesso tra parte fissa e bonus. Le altre pretendenti, soprattutto dalla Bundesliga e dalla Premier League potrebbero invece arrivare a quelle cifre, ecco perché il club biancoceleste vuole accelerare e battere tutti sul tempo.