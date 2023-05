Venerdì Claudio Lotito è atteso a Formello. Un ultimo incontro con la squadra, lo staff e Maurizio Sarri prima della fine della stagione (a Empoli sabato alle 21, ndr), poi sarà sicuramente fissato un vertice per stabilire definitivamente i prossimi passi da fare. Lo scrive oggi Il Messaggero, sottolineando ancora una volta che si prospetta una rivoluzione in casa Lazio questa estate.



L'addio di Tare sembra ormai praticamente certo. Fabiani è il candidato numero 1 a prenderne il posto. Sarri spinge poi per avere al suo fianco una figura di raccordo tra squadra e società e il ritorno di Peruzzi è l'opzione più gradita, ma non l'unica. L'idea di far fare a Radu quel ruolo invece è abortita sul nascere. L'ormai ex difensore è intenzionato ad iniziare un percorso da allenatore delle giovanili e Lotito può offrirgli questa possibilità.