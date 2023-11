Wilfried Gnonto sta contando i giorni che mancano alla riapertura del mercato invernale. La sua ferma volontà di lasciare il Leeds era chiara già la scorsa estate quando il trasferimento all’Everton fu bloccato a poche ore dal gong finale. Ora ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova destinazione con una priorità riservata al campionato italiano.Pinto ha preso conoscenza di quelli che sono i parametri economici dell’eventuale operazione senza approfondire. Il club giallorosso ha dei paletti imposti dal Fair Play finanziario e vorrebbe muoversi solo per un nuovo difensore a gennaio.- Da una sponda del Tevere all’altra: Gnonto alla Lazio piace molto.ma le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni per capire se ci sono margini per ottenere uno sconto. Il club biancoceleste sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi esterni considerando le difficoltà di Isaksen e le criticità contrattuali di Zaccagni e Felipe Anderson, Gnonto può essere il nome giusto.