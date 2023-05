Nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra la Lazio e Berardi. Lo riferisce questa mattina Il Messaggero. Il club biancoceleste ha messo nel mirino l'esterno d'attacco del Sassuolo per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Profilo gradito a Sarri, ha però un costo elevato. Lotito allora per accontentare il tecnico toscano dovrà comunque fare delle scelte su come investire il tesoretto della Champions. La riflessione che andrà avanti nelle prossime settimane sarà se puntare larga parte del budget su un centravanti o su un esterno.