Si allunga la lista dei possibili nomi per il ruolo di terzino sinistro per la Lazio. Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, la pista Parisi dell'Empoli sembra essersi complicata. Restano in ballo Valeri, della Cremonese, e Doig, dell'Hellas. A questi si aggiungono Wijndal, dell’Ajax, e Bakker, del Bayer Leverkusen. Due profili che Tare starebbe seguendo da tempo, secondo la rosea. Olandesi, 23 anni il primo, 22 il secondo, sono entrambi seguiti da Rafaela Pimenta, con la quale in estate si è realizzato l'arrivo di Romagnoli. Come per gli altri possibili obiettivi però, resta in piedi il vincolo di una cessione per poter sbloccare un nuovo acquisto.