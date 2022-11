Una roccia in difesa e un pericolo in attacco: isono il coming of age di Strahinja. Il centrale serbo aveva già dall’inizio del torneo gli occhi di tante big su di sé, occhi che l’hanno visto sfidarsi alla pari con i giocolieri brasiliani e segnare al Camerun.promettono di sfidarsi per strapparlo al, con ilsullo sfondo e lache si mangia le mani.Il colosso del 2001 (è alto 194 cm) stava già disputando un’ottima stagione conma ora con le prestazioni in maglia Serbia c’è da scommetterci che la sua valutazione schizzerà alle stelle. Il 21enne, cresciuto emulando, è il prototipo del difensore moderno. Bravo nell’uno contro uno, si caratterizza per la sua aggressività in marcatura ma anche per la capacità di impostare con il suo mancino., club dal quale passa alnel 2020 per. Nel Principato però gioca poco e viene prestato prima ale poi al. Nel 2022 è ila scommetterci, acquisendolo per sette milioni. Qui ritorna il giocatore che aveva impressionato in patria con la galassia Red Bull che, nonostante le tante offerte, vuole tenerlo, facendolo passare alEppure c’è chil’aveva scoperto (e acquistato) già nel 2019. Si tratta della. Il trasferimento però salta per il mancato superamento delle visite mediche. A LaLazioSiamoNoi.it, le parole del dottor Ivo: "In quel momento non era idoneo, non potevo dargli l'idoneità sportiva perchéÈ un ottimo calciatore, ma in quel periodo aveva delle situazioni che potevano ripercuotersi sullo stato di salute generale.". Il rimpianto biancoceleste resta.