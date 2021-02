Non c'è dubbio che la difesa è il reparto che in questo momento è maggiormente sotto pressione in casa Lazio. In primis per le assenze di due titolari come Luiz Felipe e Radu. In secondo luogo perché le prestazioni di chi è chiamato a sostituirli (Patric, Hoedt e Musacchio) non stanno affatto convincendo. Per questo motivo secondo l'edizione odierna di Repubblica, contro il Bologna Inzaghi potrebbe puntare su Marusic sul centrosinistra della linea difensiva. Dubbio questo che verrà senza dubbio sciolto nella rifinitura prevista per oggi alle ore 14:00 a Formello.