Giornata di vigilia in casa. Mentre extra campo è arrivato il rinvio del processo tamponi (se ne riparlerà venerdì 26 marzo), ai biancocelesti hanno portato a termine la rifinitura anti. Contro i bavaresi domani sera alla, meglio nota come Allianz Arena, la squadra di Inzaghi dovrà chiudere al meglio questa2020/21. Le possibilità di passaggio del turno sono ridotte al lumicino, ma questo non pregiudicherà la prestazione del club capitolino, tornato agli ottavi di finale dopo 20 anni.Stamattina la squadra diè scesa in campo dalle ore 11:00 nel Lazio Training Center. Largo alle ultime prove tattiche prima della conferenza del tecnico piacentino e la partenza da Fiumicino direzione Monaco di Baviera. Contro i campioni d’Europa e del Mondo in carica la Lazio cambierà qualcosa. Davanti a, infatti,sembra destinato a riprendersi il posto sul centrodestra della difesa, in una retroguardia che sarà completata daA centrocampo, le prove di stamani non discostavano molto da quelle di ieri.scalpitano per le due fasce. Confermatissimiai lati del regista, che anziché Leiva dovrebbe essere. L’attacco è il reparto con i maggiori dubbi. Inzaghi ha provato tutte e quattro le punte che ha a disposizione, ma per domani sera al momento sono favoritirispettivamente su Correa e Muriqi. Definitivamente recuperatiche andranno in panchina. Assenti anche oggi solamente: Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Hoedt, Lazzari, Leiva, Cataldi, Pereira, Lulic, Akpa Akpro, Correa, Muriqi.: Inzaghi.