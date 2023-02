Contro il Cluj per interrompere una striscia negativa che dura da 5 anni. La Lazio infatti non vince una partita nelle fasi finali di una competizione UEFA dal 2018: era il 5 aprile quando all'Olimpico gli uomini di Inzaghi si imposero per 4-2 sul Salisburgo. Risultato poi clamorosamente ribaltato al ritorno. Da allora, compreso i 4-1 subito in casa degli austriaci, sono arrivate 6 sconfitte e un pareggio tra Champions ed Europa League, dopo la fase a gironi.