Alla vigilia diha parlato in conferenza stampa a. Queste le parole del tecnico in vista della nuova sfida europea dei biancocelesti in"Quando si parla di competizioni europee non c'è da disquisire: sul valore. La Conference va rispettata e presa in maniera seria. Sono sempre partite importanti. Se dipendesse trutto dall'allenamento sarebbe troppo semplice. Molto dipende dalle qualità mentali di ogni giocatore. Sicuramente quanto un ambiente e una società sentano l'importanza di una competizione incide sull'atteggiamento. Il campionato è una priorità perché può darci accesso ad introiti diversi rispetto alla Conference League, ma se andiamo a parlare dell'aspetto sportivo una competizione europea come questa ci deve interessare. Le scelte sono sempre fatte alla luce della brillantezza dei ragazzi. La qualità la dobbiamo alzare in allenamento, non in base alla competizione. Per costruire un modo di pensare nasce dalla quotidianità e ci vogliono anni. Non penso che si possa fare in 3-4 giorni""Non ho ancora scelto il portiere per domani. Pellegrini sta facendo un lavoro abbastanza buono, ma parliamo di un ragazzo che veniva da un sistema diverso di difesa. Ci sta mettendo tanto del suo, vediamo se domani potrà giocare uno spezzone. Immobile vive questo periodo con un bel sottofondo di giramenti, perché è abituato a segnare con continuità Purtroppo non siamo in un periodo dove possiamo allenarci tantissimo. Di sicuro non può fare tre giorni di fila 90 minuti. Gila ha avuto un infortunio fastidioso, ma l'ho visto meglio nell'ultimo allenamento. Con Romangoli fuori anche lui è da prendere in considerazione"."Al livello europeo il balsone di una squadra conta poco. Approcciare una partita pensando che non sarà difficile è un atto di superficialità. Ho visto le partite recenti del Cluj ed è stato fortemente condizionato dal clima, ma hanno giocatori forti e sarà una partita complessa. Noi abbiamo perso una partita dopo 5-6 turni che eravamo imbattuti in campionato.I giocatori non è che hanno bisogno di un'occasione per rialzarsi, siamo tutti responsabili e dobbiamo darci una mano all'interno del gruppo. I raggi la forza per farlo ce l'hanno sicuramente".