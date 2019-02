Contro il Milan potrebbe essere la gara di Ciro Immobile. Come riporta il Messaggero, il bomber della Lazio l'anno scorso, sotto il diluvio, segnò una tripletta e si è portato a casa la palma del miglior in campo. Non segna da 1 mese, Ciro, ora vuole rifarsi. Affronta il Milan che, secondo radio calciomercato, poteva essere la sua squadra. I rossoneri hanno provato il colpaccio: ingaggio più che raddoppiato per lui.



MERCATO MILAN - Il Milan, sottotraccia, già cercava un attaccante in grado di trasformare in oro ogni pallone arrivato in area. Poi è arrivato Piatek, e le possibilità di andare al Milan ora stanno a 0. La dirigenza di Elliott ha trovato quel che cercava: un animale d'area di rigore. Ora sta ad Immobile trovare quel che cerca: un gol in semifinale per aiutare la Lazio contro il Milan.