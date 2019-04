Contro il Milan servono i gol del 'Tucu' Correa. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ci punta tantissimo, ne apprezza le doti di assist-man (quello contro la Roma è chirurgico) ma gli chiede i gol, a partire dalla delicatissima gara contro il Milan.



OCCASIONE CORREA - Non segna da troppo tempo Correa: solo 3 reti in campionato, l'ultima proprio contro il Milan, nella gara di andata. Da quel momento tantissimi tentativi andati a vuoto: gli è mancato il killer instinct, non gli assist, 8 in stagione. Adesso servono i gol, e servono a partire dalla gara contro il Milan. Proprio i gol del 'Tucu', che è stato vicinissimo all'acerrima rivale cittadina dei rossoneri, l'Inter.