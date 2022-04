Contro il Milan, Sarri affida al Mago i destini della Lazio. Nonostante l'ennesimo battibecco tra i due sabato scorso - episodio raccontato oggi dal Messaggero - per un'altra sostituzione (la diciottesima in stagione, ndr) maldigerita da Luis Alberto, è ancora sui piedi e sulle giocate dello spagnolo che il tecnico punta forte per provare a strappare punti ai rossoneri.



Quest'anno per altro il dieci biancoceleste non è stato mai decisivo nei big match. Dopo una settimana tribolata a Formello per i tanti malanni influenzali susseguitisi, lui è uno dei pochi a non aver accusato problemi. È quindi tra i più in forma in rosa e domani avrà l'occasione per incrementare il bottino stagionale di 4 gol e 8 assist.