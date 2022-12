Torna in campo Luis Maximiano. Salvo ripensamenti, dopo 4 mesi da quel Lazio - Bologna di inizio campionato, domani, nell'amichevole contro l'Hatayspor, il portiere portoghese tornerà a difendere i pali biancocelesti. Lo scrive oggi il Messaggero.



Banco di prova importante per l'ex Granada, che in stagione ha giocato solo i 4 minuti iniziali del primo match di Serie A. Costato 10 milioni in estate, sono in corso valutazioni sulla possibilità di mandarlo a giocare in prestito a gennaio. Ma al momento prevale l'intenzione di mantenerlo in rosa per fargli giocare il posto con Provedel. Il lusitano dovrà quindi sfruttare al meglio le vetrine che gli verranno concesse.