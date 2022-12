La rete mi dà fiducia e motivazione. Il mese di ottobre è stato molto difficile, ci sono state tante partite. Ora però siamo tornati con la voglia di fare molto bene nella seconda parte di stagione.

Riecco il Mago. Nell'amichevole di ieri contro ilsono arrivati segnali incoraggianti per lada. Positiva la prestazione in campo, condita dal gol decisivo e da grande qualità in tutte le giocate. A regalare ottimismo per il futuro però ci sono anche le sue parole nel post partita ai microfoni dei media ufficiali del club:

Se non è un messaggio di pace, quantomeno sembrano dichiarazioni distensive. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Sarri sa cosa lo spagnolo può dare e, al netto di alcuni atteggiamenti, non può non apprezzare le sue magie. Lo vorrebbe più in sintonia con la sua filosofia e le sue scelte, ma già averlo rivisto giocare con la giusta convinzione, spinge a pensare che una convivenza - sulla quale Lotito spinge fortemente - almeno fino a giugno, per il bene della squadra, sia possibile,