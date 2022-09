È il momento di Marcos Antonio. Complice la squalifica di Cataldi, oggi contro l'Hellas Verona il nuovo acquisto della Lazio esordirà dal 1' in cabina di regia. Il brasiliano, arrivato dallo Shakhtar Donetsk per 10 milioni, è stato il primo colpo estivo in ordine temporale. Sarri ha potuto lavorarci parecchio in questi mesi per adattarlo al suo gioco. Non nasce come mediano vero e proprio di un centrocampo a 3, ma per caratteristiche fisiche il mister toscano è convinto di poterlo impiegare bene in quel ruolo. Dopo alcuni spezzoni oggi per lui sarà il primo vero banco di prova.



La sua presenza obbliga però il tecnico a rivedere il bilanciamento della linea inserendo due mezz'ali di quantità. Oltre Milinkovic, partirà dall'inizio anche uno tra Vecino e Basic, con Luis Alberto che potrebbe essere sganciato a partita in corso. L'uruguayano viene da una prestazione entusiasmante in Europa League ed è in vantaggio per una conferma dall'inizio. Il croato però scalpita per avere la sua chance. Confermati in blocco invece i titolari negli altri ruoli, con Romagnoli e Patric al centro della difesa, Lazzari e Marusic ai lati, Provedel in porta e Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson davanti.