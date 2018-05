La carica dell'Olimpico. In casa Lazio l'attesa cresce, la sfida Champions contro l'Inter si avvicina. Inzaghi ha chiesto uno stadio pieno per la partita più importante di questa stagione, sarà accontentato. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Olimpico corre verso il sold-out. Il traguardo europeo manca da più di 10 anni, in occasione di Lazio-Inter si supererà, di gran lunga, il record di presenze stagionali: staccati 60.000 biglietti, tutti i settori esauriti compresa la Curva Maestrelli. In pochissime ore sono stati polverizzati anche gli ultimi 3500 tagliandi messi in vendita ieri dalla società.