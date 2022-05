Tra i protagonisti dell'ultima vittoria della Lazio in casa della Juventus c'è Thomas Strakosha. L'Allianz Stadium evoca dolci ricordi, come scrive oggi Il Messaggero, che fanno da contraltare al triste addio che si consumerà a fine stagione.



Nella stagione 2017-18 i biancocelesti erano riusciti a ribaltare nel secondo tempo, con una doppietta di Immobile, il gol del vantaggio di Duoglas Costa. A tempo scaduto però un rigore, concesso dopo consulto al VAR per un fallo di Patric su Bernardeschi, poteva rimettere tutto in parità. Dal dischetto però il numero 1 albanese ipnotizzò Dybala. In 10 anni con l'aquila sul petto, quello fu uno dei momenti più alti della sua avventura, che si concluderà a fine stagione. Quella di stasera sarà infatti l'ultima trasferta per il portiere con la maglia biancocelete. A giugno il suo contratto scadrà e si libererà a 0. Valigie già pronte per l'Inghilterra. Fulham o Newcastle, fa poca differenza. Perché il club che lo scoprì e lo portò in italia ancora minorenne per appena 75mila euro dal Panionios non incasserà nulla dalla sua cessione. Un danno economico cui si somma la necessità di dover trovare sul mercato un sostituto pronto a raccoglierne l'eredità tra i pali.