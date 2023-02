Ci sarà Immobile a guidare l'attacco della Lazio dall'inizio contro la Sampdoria. Il centravanti biancoceleste aveva destato preoccupazioni dopo la sua assenza a Formello sabato, ma l'allarme è presto rientrato e stasera il capitano-goleador proverà a lasciare ancora il segno, per inseguire altri record. La Samp è la sua vittima preferita e oggi può essere l'occasione per lui di raggiungere i 10 gol in A anche quest'anno: sarebbe la settima stagione di fila in doppia cifra. Nei top 5 campionati europei solo Kane nel Tottenham ha fatto altrettanto bene, nello stesso periodo di tempo.



Ma non è tutto. Non è un mistero infatti che Ciro punti a scalare più posizioni possibili nella classifica assoluta dei marcatori della serie A. Dopo aver staccato Hamrin la settimana scorsa e aver raggiunto quota 191 ora Immobile punta il 7° posto di Roberto Baggio, a 205. L'obiettivo è quello di arrivarci già entro la fine di questo campionato, provando così - sopratutto - a dare una mano alla Lazio a centrare l'obiettivo 4° posto.