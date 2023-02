Lazio-Sampdoria (lunedì 27 febbraio con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Sarri non può contare sugli indisponibili Radu, Romagnoli e Pedro. Dall'altra parte l'ex biancoceleste Stankovic deve fare a meno di Gunter, Conti, Yepes e Pussetto.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.