Alla Lazio mancano solo il gol di Immobile. Nella macchina perfetta che sembra essere la squadra di Sarri in questo periodo il capitano-goleador, record man della storia biancoceleste, è a secco dal 19 febbraio. I diversi infortuni patiti in stagione sono la causa principale delle sole 9 reti realizzate in campionato quest'anno, ma ora che Ciro è tornato, è giunto per lui il momento di ritrovare la via del gol.



Come ricorda Il Messaggero questa mattina, contro lo Spezia il centravanti di Torre Annunziata ha timbrato il cartellino 5 volte in 5 partite. In generale, le squadre liguri gli portano sempre molta fortuna (36 gol totali in carriera contando anche quelli contro Genoa e Samp) e domani avrà l'occasione per confermare questa statistica. Partirà dall'inizio al Picco e, salvo imprevisti, il piano è quello di fargli fare tutti e 90 i minuti, dopo il rodaggio delle ultime uscite. Se Sarri ritroverà anche i colpi del suo bomber l'ago della corsa Champions potrebbe definitivamente pendere verso i biancocelesti.