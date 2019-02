Dopo la notte di alta tensione per gli scontri tra tifosi a pochi passi dal Colosseo, lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere la sfida tra Lazio e Siviglia, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Con ospiti d'eccezione in tribuna. E una cornice di pubblico poco adatta ad una sfida di cartello. Sono stati venduti appena 17mila biglietti, la Lazio spera di arrivare a 25mila tagliandi staccati. Pochi, per una gara dal fascino importante, contro una big d'Europa.



TRIBUNA VIP - Nonostante la cornice di pubblico non sia quella delle grandi occasioni, anche visto l'orario (calcio d'inizio alle 18.55), in tribuna VIP ci saranno molti volti noti. Come riporta il Messaggero, sarà presente il ct dell’argentina Lionel Scaloni, ex biancoceleste e l’ex romanista Walter Samuel, un piccolo derby. Ci sarà anche il ministro delle finanze delle Maldive: Mohamed Ameer è tifoso della Lazio, non voleva mancare.