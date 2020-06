Lazio in campo in vista dell’Atalanta dopo l’amichevole di ieri con la Ternana. Marusic torna a disposizione di Inzaghi: era a riposo da sabato scorso e ora ha altri due allenamenti per convincere l’allenatore biancoceleste. La maglia sarà di uno tra lui e Jony, con Lazzari sulla fascia destra. Ancora out Leiva, alle prese con i fastidi al ginocchio destro operato ad aprile. Parolo e Cataldi si giocano il posto in regia in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto (ieri sostituito all’intervallo e oggi a riposo). La sensazione è che sia solo una gestione delle energie. Correa, ieri sostituito dopo 20 minuti nell’amichevole, ha lavorato a parte per un colpo alla schiena: sarà valutato giorno dopo giorno verso l’Atalanta. Out Luiz Felipe (problema al polpaccio), è in dubbio anche per la gara con la Fiorentina; ai box Adekanye e Lulic.