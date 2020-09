In attesa della sfida di stasera tra Lazio e Atalanta, il Tucu Correa è stato il protagonista del match program biancoceleste. Ecco come si è espresso sulla partita e sui precedenti:



"Contro l’Atalanta è sempre una battaglia, ogni pallone è come se fosse l’ultimo di una finale. Ci aspettiamo una gara molto intensa, ci siamo allenati bene nonostante un ritiro particolare a livello di tempistiche. Ci siamo preparati bene, vogliamo rendere felici i nostri tifosi. L’anno scorso ho provato una sensazione bellissima quando segnai contro l’Atalanta. Nell’intervallo avevamo parlato molto, dicendo di tornare in campo e riprendere la partita. Ci siamo riusciti e ne siamo felici. Quel secondo tempo ha dato la svolta alla nostra stagione, abbiamo capito che potevamo far bene".



E continua con il gol più importante segnato all'Atalanta: "Il gol in finale di Coppa Italia è un’altra gemma. Ricordo tutto, ero stanchissimo ma dovevo fare quello scatto. Ho corso con tutte le energie che mi erano rimaste per dribblare gli avversari. E’ stato uno dei gol più belli, per l’energia che mi ha dato, per l’importanza, i compagni, i tifosi. Il più importante, però, resta quello segnato in campionato. Ero reduce da un periodo per me complicato a livello personale, e quella rete è stata la svolta".