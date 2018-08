Un giocatore in grado di spezzare le partite, aiutando la Lazio a gara in corso. Lo ha fatto contro il Napoli, è entrato nella ripresa anche contro la Juventus: El Tucu Correa parte dietro Luis Alberto nelle gerarchie di Inzaghi, ma le sta rapidamente scalando.



FORMAZIONE LAZIO - Come riporta Il Messaggero.it “El Tucu” giorno dopo giorno si sta conquistando la fiducia di compagni, allenatore e staff. Si allena bene, ha un grande talento, sta dimostrando grande disponibilità: Coppa Italia ed Europa League saranno vetrine fondamentali per mettersi in mostra. E chissà, in futuro, magari Inzaghi dovrà trovare il modo di farlo coesistere con Luis Alberto...