Correa a Napoli ci sarà, ma sarà solo comprimario. Non scenderà in campo dal primo minuto contro la squadra di Gattuso: l'argentino si è rivisto sul terreno di gioco, regna un cauto ottimismo sulle sue condizioni fisiche, ma Inzaghi se lo terrà stretto per il derby di domenica. Niente Napoli: andrà in panchina, Correa, ma non scenderà in campo.



FORMAZIONE LAZIO NAPOLI - Non ci sarà Correa in formazione contro il Napoli, se non tra i panchinari: Inzaghi lo ha tenuto fuori anche contro la sua ex squadra la Samp. Troppo importante l'affaticamento subito, non può rischiare. Per questo motivo verrà preservato in vista del derby, match fondamentale per morale e classifica.