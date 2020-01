Joaquin Correa è in forte dubbio per il Napoli. Anche oggi, l’argentino è rimasto in infermeria per il forte affaticamento al polpaccio accusato a Brescia. La sua situazione resta la più critica, ci sono ancora speranze, ma l’assenza di stamattina lancia Caicedo al fianco di Immobile: salvo sorprese ci saranno loro due in attacco, con Correa che proverà a recuperare per la panchina.