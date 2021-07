Joaquin Correa lascerà la Lazio in questa sessione di mercato. Questo dicono le quote, che offrono l’addio dell’argentino solamente a 1,44. L’arrivo di Sarri e la necessità di dare aria al bilancio spingono il fantasista lontano dalla capitale dopo l’arrivo nel 2018. Il matrimonio difficilmente potrà proseguire, anche se, come rileva agipronews, è un’opzione da non escludere totalmente a 2,60. All’orizzonte ci sono le big del calcio europeo, a partire dal solito Psg, in pole position e dato a 3,50 come prossima metà del classe 1994. L’Inter invece prova a regalare un’altra pedina a Simone Inzaghi dopo Calhanoglu, con il tecnico nerazzurro che sarebbe ben disposto a riabbracciare ’El Tucu’: i bookie però predicano calma per un trasferimento che paga ben 12 volte la posta giocata.