Si avvicina una finale per la. Siachein conferenza stampa non ci hanno pensato nemmeno un secondo a considerarla così la sfida contro il. In ballo per la squadra biancoceleste ci sarà tanto, sia a livello economico che di entusiasmo. Potrebbe essere veramente la partita spartiacque della stagione, per questo motivo Inzaghi pretenderà la massima attenzione dal primo all’ultimo secondo contro la formazione diRIFINITURA A FORMELLO – Così ecco la rifinitura. Dopo la conferenza e l’analisi video, i biancocelesti sono scesi sul secondo campo di. Riscaldamento basato sulla mobilità articolare, rapidità e infine esercitazioni sul possesso palla. Inzaghi non ha voluto lasciare troppi indizi, perciò ha mischiato le carte. Tra l’altro nella prima parte della sedutaha lasciato il campo. Lo spagnolo con ogni probabilità non ha ancora superato il torcicollo di sabato scorso. Salgono così le quotazioni disul centrodestra con. Questo il probabile terzetto che agirà davanti a. A centrocampo non dovrebbero esserci sorprese nel cuore della mediana con. Sulle fasce solito ballottaggio a tre, ma potrebbero spuntarlasulla destra esulla sinistra. In attacco anche stavolta Inzaghi propenderà per la coppiaMentre i compagni si allenavano si è rivisto in campo. Primo allenamento differenziato per l’attaccante kosovaro dopo lo stiramento rimediato contro lo Zenit all’Olimpico. L’ex Fenerbahce tenta il recupero per le ultime partite di dicembre. Unico assente di oggi il lungodegente: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.: Strakosha, Alia, Patric, Radu, Parolo, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, A. Pereira, Caicedo.: Inzaghi.