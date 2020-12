Si avvicina una battaglia per la Lazio. Domani sera alle ore 21:00 allo stadio Olimpico i biancocelesti affronteranno il Bruges. La squadra di Inzaghi ha due risultati su tre a disposizione per agguantare uno storico passaggio agli ottavi di finale (non succede dalla stagione 2000/01). L'adrenalina già è tanta a Formello, ma Inzaghi sta cercando di predicare calma: guai ad abbassare la concentrazione in vista di match come questi. Oltre a tenere sull'attenti i suoi calciatori, come riporta Il Corriere dello Sport il tecnico piacentino spera nel recuperarne tre. Patric, che è andato in tribuna contro lo Spezia per un torcicollo. Caicedo, che ha giocato con due infiltrazioni poiché non è al meglio con l'adduttore, e infine Correa. Il Tucu è rimasto in panchina sabato per dei fastidi al polpaccio. Nella rifinitura odierna si avranno tutte le risposte.