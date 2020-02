In gol in Lazio-Bologna, Joaquin Correa parla a Sky Sport dopo la partita: "Emozioni forti, da squadra vera. La gente sta con noi, si sentono sempre gli applausi, anche quando uno sbaglia: vogliamo continuare così. Scudetto? Ancora non possiamo parlarne, pensiamo partita dopo partita: questa è la nostra forza, poi vediamo".