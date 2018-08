Correa conquista tutti. A Formello lo staff è rimasto molto colpito dal carattere dell'ex Samp: faccia pulita ma grande maturità e mentalità, come riporta il Corriere dello Sport. E il dualismo previsto con Luis Alberto, per ora, non si vede: tra i due c'è grande feeling, fuori dal campo sono diventati grandi amici, sul terreno di gioco in allenamento hanno dimostrato di sapersi capire. Ci sarà tempo per Correa, la stagione è lunga. Nel frattempo, stupisce tutti a Formello.