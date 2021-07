Il Psg non molla Correa. Se c'è un calciatore che la Lazio non tratterrà con la forza questo è senza dubbio il Tucu. Poiché considerato un big però, il club capitolino prentenderà almeno 35 milioni per il suo cartellino. Secondo quanto riportato Il Messaggero, nonostate i parigini abbiano offerto uno tra Rafinha, Kurzawa e Sarabia come contropartita, Lotito al momento non ne vuole sapere. O cash o nulla. L'eventuale somma ricevuta verrebbe riversata sulla trattativa per portare Julian Brandt nella capitale.