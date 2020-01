Lazio-Cremonese 4-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 10' pt Patric (L), 26' pt Parolo (L), 13' st rig. Immobile, 43' st Bastos (L)



Assist: 26' pt, 43' st Jony (L).



Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe (14' st Duvan Anderson), Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi (14' st André Anderson), Berisha, Jony; Adekanye, Immobile (26 st Minala). All. Inzaghi



Cremonese (3-5-2): Agazzi (29' st Ravaglia); Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea (9'st Boultam), Arini (25' st Valzania), Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All. Rastelli.



Arbitro: Maggoni di Lecco



Ammoniti: 1' st Luiz Felipe (L), 12' st Caracciolo(C), 38' st Deli (C)