La Lazio ripensa a Jallow della Salernitana. L’alleanza tra i due club di Lotito è salda, spesso verso Salerno vanno in prestito giovani interessanti dalla Primavera biancoceleste. A corrente inversa, Jallow, attaccante granata rapido e veloce, in uscita, potrebbe finire a Roma.



MERCATO LAZIO - La Salernitana vuole cederlo, la Lazio potrebbe avere bisogno di qualche piccolo ritocco, specialmente per rimpolpare la panchina. Dopo Kiyine, viene accostato alla Lazio anche Jallow: come riporta il Corriere dello Sport, il suo nome è tornato di recente di moda.