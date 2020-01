Lazio-Cremonese 4-0



Proto 6: Inzaghi gli dà fiducia in Coppa Italia. Si rende protagonista di un intervento interesante su Palombi, sicuro.



Bastos 6,5: La prima vera reazione della Cremonese al gol Lazio lo coglie un po' impreparato. Per il resto ordinaria amministrazione, segna il quarto gol completamente da solo.



Luiz Felipe 6: Prende un giallo evitabile in una serata abbastanza tranquilla. Viene cambiato proprio per quello.

(Dal 14' st André Anderson s.v.)



Acerbi 6,5: Non manca mai in campo, e per fortuna. La Lazio ha bisogno della sua sicurezza, lui ha bisogno di attaccare il suo record personale di presenze.



Patric 6,5: Porta in vantaggio la Lazio, dopo una bella azione da sinistra a destra. Molto duttile, gioca anche in difesa, oltre che sull'esterno destro. Positivo.



Parolo 6,5: Come sempre corsa, come sempre gol su inserimento perfetto, premiato da un cross perfetto di Jony.



Cataldi 6: Inzaghi lo considera quasi un titolare, queste partite sono importanti per lui per farsi notare ancora di più. Fa il suo, non brilla ma sta bene in campo.

(Dal 14' st Duvan Anderson s.v.)



Berisha 6: Doveva giocare vicino ad Immobile come trequartista, alla fine è stato abbassato nel suo ruolo principale. In uscita a gennaio, è uno degli osservati speciali: pulito, deciso, queste partite servono a dargli fiducia.



Jony 7: Bello lo spunto che porta poi al primo gol, Tare ci crede molto e, quando ha campo, mostra un sinistro sempre delizioso da vedere. Sul secondo gol praticamente crossa da fermo, e di nuovo arriva una rete. Il più incisivo dei suoi, suo anche l'assist della rete di Bastos.



Adekanye 6,5: Una grande occasione, fa una partita brillante e frizzantina. Segna in fuorigioco, una gioia bella ma effimera.



Immobile 7: Si sacrifica, stringe i denti, è ancora titolare dopo il gol decisivo, di cuore, segnato contro il Napoli. Riprende da dove ha lasciato, andando a segno anche in Coppa Italia. Nella ripresa aiuta molto Adekanye, mezzo voto in più perché ci mette sempre tutto, qualsiasi sia l'avversario.

(Dal 26' Minala s.v.)





All. Inzaghi 6,5: Vuole dai suoi energia, forza, intensità, nonostante l'impegno sembri abbordabile. Chiede un sacrificio ad Immobile, alla fine ottiene una Lazio gagliarda, con qualche risposta interessante, e il pass per il turno successivo. Quello che serviva.



Cremonese



Agazzi 5: L'ex Cagliari parte malissimo, di fatto servendo un assist perfetto a Patric. Sul gol di Parolo si procura un taglio vistoso sul ginocchio, molto doloroso. Costretto ad uscire.

(dal 29' pt Ravaglia 6: Sostituisce Agazzi infortunato, fa il suo con ordine e sicurezza).



Caracciolo 5,5: Ha iniziato con Rastelli da titolare in questa stagione contro l'Empoli. Sul rigore probabilmente è lui a trattenere Bastos ingenuamente.



Bianchetti 5,5: Un po' sacrificato in questa posizione, prova a difendersi come può ma quando attaccato va in difficoltà. Ci mette una toppa, Adekanye lo fa correre spesso.



Terranova 5,5: Prova a farsi vedere su qualche calcio d'angolo, quando la Lazio attacca spesso va in affanno.



Zortea 5,5: Fa poco, non riesce ad incidere, la gara è complicata davvero per lui. Quando la Cremonese riesce ad avere le sue fiammate, prova ad accompagnare i suoi.



(dal 9'st Boultam s.v.)



Arini 5,5: Ci mette corsa e voglia, prova ad aiutare i suoi quando la Lazio alza il ritmo. Che è nelle mani dei biancocelesti.

(dal 25' st Valzania s.v.)



Castagnetti 5,5: A centrocampo c'è poco da fare, la Lazio ha giocatori esperti e di altra caratura. Ci prova come può.



Deli 6: Bello il diagonale che certifica la reazione della Cremonese dopo il primo gol di svantaggio, per il resto si fa vedere poco.



Renzetti 6: Coinvolto nell'infortunio di Agazzi, non riesce a fermare Parolo che segna il secondo gol. Si fa vedere qualche volta in maniera interessante sulla sinistra.



Ciofani 5,5: L'ex Frosinone sente di nuovo odore di A. Si vede poco, tanto lavoro sporco per provare ad aiutare i suoi. Ha una bella palla nella ripresa ma la sciupa.



Palombi 6: Ex Primavera della Lazio, torna all'Olimpico in una stagione non proprio indimenticabile dei suoi. Tanto pressing, non ha occasione di esprimere quel feeling col gol che i tifosi presenti al Fersini ben ricordano. Allo stadio c'è tutta la sua famiglia, è comunque una bella serata. Si rende anche molto pericoloso nella ripresa, what else. Il più reattivo dei suoi.





All. Rastelli 5,5: Calma subito i suoi dopo il gol subito, dovrà lavorare molto sulla testa per riprendere una stagione partita con ben altri obiettivi. Ha giocato con Inzaghi, gli serviva assist: diciamo che il collega non gli ha riservato la stessa cortesia, buttandolo fuori. Qualche risposta confortante forse gli arriva.