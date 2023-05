Lazio-Cremonese (domenica 28 maggio alle ore 18 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Sarri confermerà la squadra vittoriosa ad Udine che ha ipotecato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nulla da dire per la Cremonese, ormai retrocessa in Serie B.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic. Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri



CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meitè, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini