Si avvicina sempre di più Lazio-Crotone, match che aprirà la 27esima giornata di Serie A. In attesa del fischio d'inizio del sig. Rapuano della sezione di Rimini, ai microfoni ufficiale del club biancoceleste ha parlato Mohamed Fares. Ecco come si è espresso: "Mi sento molto meglio rispetto ad inizio stagione, con la squadra mi sto trovando benissimo. Con Lulic ho un ottimo rapporto, è un grande uomo ed un grande calciatore. Abbiamo preparato la gara al meglio, loro sono forti ed aggressivi ma noi dovremo esserlo di più daremo tutto in campo per ottenere i tre punti".