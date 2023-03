La Curva Nord della Lazio a rischio squalifica per i cori antisemiti a Napoli. Il procuratore federale Giuseppe Chiné sta acquisendo dalla Questura di Napoli ulteriori elementi di indagine per accertare quanto accaduto nel settore ospiti del Maradona lo scorso 3 marzo. Nei prossimi giorni è attesa la decisione che potrebbe portare a provvedimenti sia contro il gruppo di circa 100 ultras direttamente coinvolti nell'episodio, sia per l'intera curva dell'Olimpico, al prossimo match casalingo dei biancocelesti, contro la Juventus l'8 aprile.