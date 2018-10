Immobile è sulla bocca di tutti. L'esclusione da parte di Mancini continua a far discutere addetti ai lavori ed ex calciatori. Il ct lo ha fatto scaldare per tutto il secondo tempo, poi gli ha preferito Lasagna. Sulla questione è intervenuto anche Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio: "Non capisco Mancini che si pone il problema del centravanti: è chiaro che a lui non piaccia Immobile. Gli ha preferito Lasagna, che è stato convocato dopo al posto di un infortunato. Non mi è piaciuto come si è comportato il ct".