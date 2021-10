Quella di oggi contro l'Atalanta potrebbe essere una partita storica soprattutto per Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata potrebbe riscrivere una pagina importantissima della storia della Lazio. Arrivato nell'estate del 2016, in poco più di cinque stagioni l'attuale capitano del club capitolino si appresta a spazzar via un'egemonia che durava da ben 78 anni. L'ultimo gol di Silvio Piola con la Lazio, guarda caso proprio all'Atalanta, arrivò il 25 aprile 1943. Fu il 159esimo.



CHIUSURA DEL CERCHIO - Ad oggi Immobile è fermo a quota 158 in 231 partite (media di 0,68). L'aggancio al più grande bomber di sempre con l'aquila sul petto è fallito contro la Fiorentina e difficilmente l'ex Scarpa d'Oro si farà attendere tanto per agguantare questo nuovo record. Nel caso in cui il timbro dovesse arrivare contro l'Atalanta, si tratterebbe della chiusura di un cerchio. Il primo centro in biancoceleste di Immobile ci fu il 21 agosto 2016 a Bergamo ed oggi il record storico potrebbe arrivare dove tutto cominciò. Sembra tutto preparato per l'ennesimo traguardo del classe '90 con la maglia biancoceleste.